Глава СКР ждет доклада о ходе расследования дела о нарушении прав женщины-инвалида в Соликамске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей нарушение прав женщины с ограниченными возможностями, в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Ранее в соцсетях были размещены данные о том, что в Соликамске женщина с инвалидностью несколько лет добирается до своей квартиры ползком. В публикации говорится, что администрация населенного пункта не выделяет деньги на пандус, несмотря на решения суда о его установке. СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Прокурор Соликамска лично приехал домой к женщине-инвалиду. «Совместно с представителями муниципалитета, специализированной организации в области строительства осмотрели входную группу МКД и площадку около дома на предмет возможности оборудования пандуса, подъемного механизма. По результатам выезда принят ряд решений, исполнение которых поставлено на личный контроль прокурора города»,— сообщает пресс-служба СУ СКР.