Саундтреки Ханса Циммера, «Вечно живые» и «Почтарь»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут концерты оркестра Cagmo с саундтреками Ханса Циммера, областного симфонического оркестра с чтением произведений «Свинопас» и «Огниво», московских музыкантов, хип-хоп исполнителя «Нигатив», а также ледовое шоу с фигуристами команды Этери Тутберидзе. В театрах покажут спектакли «Эти свободные бабочки», «Одиноким стрелочникам предоставляется общежитие», «Ревизор. Версия», «Вечно живые» и оперу «Евгений Онегин». В кинопрокат выйдут фильмы «Почтарь» и «Денискины сказки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото композитор Ханс Циммер с супругой

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ На фото композитор Ханс Циммер с супругой

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 19 апреля выступит оркестр Cagmo и исполнит саундтреки Ханса Циммера. Гости концерта смогут услышать композиции из таких известных кинокартин и мультфильмов, как «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Звонок», «Гладиатор». Выступление пройдет при свечах. Стоимость билета — от 2,1 тыс. до 2,5 тыс. руб. 6+

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В концертном зале имени Сергея Прокофьева 19 апреля пройдет концерт «Свинопас. Огниво» в сопровождении заслуженного артиста России Даниила Спиваковского. Со сцены прозвучит музыка Людвига ван Бетховена, Шарля Гуно, Жоржа Бизе, Феликса Мендельсона и других композиторов. Кроме того, Даниил Спиваковский прочтет произведения Ганса Христиана Андерсена «Свинопас» и «Огниво». Стоимость билета — от 1 тыс. до 3 тыс. руб. 6+

В Центре международной торговли 19 апреля состоится выступление комиков «Stand-up шоу ТНТ». На сцену выйдут Сергей Зорик, Вадим Постильный, Тимур Джанкезов, Руслан Мухаметов и Гоша Рубайло со свежим материалом и шутками. Стоимость билета — от 1,4 тыс. до 3,5 тыс. руб. 18+

В «Максимилианс» 24 апреля пройдет концерт хип-хоп-исполнителя Владимира Афанасьева, выступающего под псевдонимом «Нигатив». Артист является бывшим участников группы «Триада». Он презентует новый альбом «Кризис среднего» и исполнит ранее вышедшие треки. Стоимость билета — от 2,2 тыс. до 3,5 тыс. руб. 18+

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 25 апреля состоится выступление московских музыкантов — скрипача Ивана Почекина и альтиста Андрея Усова. В сопровождении государственного симфонического оркестра Челябинской области они исполнят композиции Вольфганга Моцарта. В программу вошли увертюра к опере «Волшебная флейта», симфония №40 соль минор, а также симфония для скрипки и альта с оркестром ми-бемоль мажор. Стоимость билета — от 2,6 тыс. до 2,9 тыс. руб. 6+

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На ледовой арене «Трактор» 25 апреля состоится показ шоу команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В нем примут участие известные фигуристы России: Алина Загитова, Евгения Медведева, Аделия Петросян, Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Зрители увидят сложнейшие прыжки и хореографические трюки в их исполнении. Стоимость билета — от 1 тыс. до 4,5 тыс. руб. 0+

Спектакли

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 19 апреля представят оперу «Евгений Онегин». На сцене развернется сюжет известного произведения Александра Пушкина. Зрители смогут увидеть уникальные декорации и световые эффекты. Стоимость билета — от 300 до 3 тыс. руб.

В Камерном театре 19 и 20 апреля состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша. Постановка рассказывает о знакомстве и истории любви слепого юноши Дона и его соседки Джил. Стоимость билета — от 500 до 2 тыс. руб. 16+

В студии-театре «Манекен» 19 и 20 апреля представят спектакль «Одиноким стрелочникам предоставляется общежитие». Он создан на основе двух рассказов Александра Житинского — «Стрелочник» и «Прыжок в высоту». «Одиночество – это уникальная возможность или наказание? Достижение цели всегда оканчивается победой? Спектакль, способный погрузить вас в размышления о жизни и об отношении к ней»,— рассказывают о постановке в студии-театре. Стоимость билета — 400 руб.

На сцене театра ЧТЗ 23 и 24 апреля покажут спектакль «Ревизор. Версия» по мотивам пьесы Николая Гоголя. Авторы исследуют страх и заблуждения главных героев пьесы, появившиеся после новости о приезде ревизора в город N. Стоимость билета — от 400 до 1 тыс. руб. 16+

В Молодежном театре 25 апреля состоится премьера спектакля «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Это история о любви и верности в годы Великой Отечественной войны. Борис Бороздин отправляется на фронт, оставив дома невесту Веронику. Пропавший без вести на войне, он продолжает жить в памяти любимой. Вероника, попытавшись найти счастье в новом браке, не может отречься от верности Борису. Стоимость билета — от 600 до 800 руб. 16+

Выставки

В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Строим будущее вместе». Она посвящена истории возникновения студенческих отрядов в СССР в конце 1950-х годов и их возрождении в России в ХХI веке. На выставке можно увидеть архивные фотографии, знамена, награды, одежду и другие личные вещи участников челябинских студотрядов. Выставка будет работать до 29 июня 2025 года. Вход свободный.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Почтарь»

Фото: НМГ Кинопрокат Кадр из фильма «Почтарь»

Фото: НМГ Кинопрокат

В челябинских кинотеатрах 24 апреля выйдет в прокат фильм «Почтарь». Действие фильма происходит в маленьком городе в тылу во время Великой Отечественной войны. Почтальон защищает женщин этого городка от плохих новостей с фронта, он сам пишет письма от имени их мужей. Спустя какое-то время об этом узнает военное ведомство. Главную роль сыграл Александр Петров. 12+

В кинотеатрах Челябинска с 24 апреля также можно будет посмотреть фильм «Денискины сказки». Денис Кораблев и его семья отправляются на дачу к бабушке, чтобы провести там все три летних месяца. Мальчику предстоит завести новых друзей, встретить первую любовь и отправиться в большое путешествие. Главную роль сыграл Роман Панков. 6+

Ольга Воробьева