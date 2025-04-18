Протяженность пробки на трассе М5 в Челябинской области сократилась до 17 км

В Челябинской области протяженность затора на федеральной трассе М5 «Урал» сократилась в пять раз — со 100 до 17 км. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Информирование и взаимодействие дало положительный результат — пробка уменьшилась, конечно, не до тех размеров, до которых хотелось бы. Надеемся удастся преодолеть эту кризисную ситуацию до 1 мая»,— сообщил заместитель начальника регионального управления Госавтоинспекции Николай Косарев на пресс-конференции, посвященной этой проблеме.

По его словам, на проблемном участке дежурят 16 экипажей ДПС в сутки.

Первый заместитель министра дорожного хозяйства Челябинской области Андрей Ксензов сообщил, что для междугородних пассажирских автобусов вместе с сотрудниками ГАИ планируется организовать «зеленый коридор», возможно, с выездом на встречную полосу.

Из-за пробки с 15 по 17 апреля не ходят автобусы между Ашой и Челябинском. Сегодня, 18 апреля, его планируется отправить сообщил Андрей Ксензов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15-17 апреля на участке федеральной трассы М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области образовалась пробка длиной до 100 км. Это произошло из-за ремонта трассы на отрезке протяженностью около 2 км и большого количества машин. С 17 апреля на М5 от границы с Башкортостаном до Сатки ввели временное ограничение движения для большегрузного транспорта: проезд для них закрыт с 10 до 18 часов ежедневно.

Проблемный участок предлагаются объезжать трассу М-5 «Урал» в Челябинской области через Екатеринбург и Оренбург. На проблемном участке дежурят мобильные группы МЧС и Поисково-спасательной службы Челябинской области.