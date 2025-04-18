Эксперты прогнозируют рост популярности готовой еды у ростовчан

По мнению экспертов, в ближайшие семь лет российский сектор готовых блюд продемонстрирует существенный рост и увеличится на 50%, сообщают "Известия" со ссылкой со ссылкой на исследование сервиса доставки "Dostaевский".

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Начиная с 2022 года, наблюдается устойчивая тенденция к повышению популярности готовой продукции среди жителей России. В частности, спрос на данную категорию товаров в розничных сетях поднялся более чем вдвое, продемонстрировав прирост в 118%. Особым успехом у покупателей пользовались такие позиции, как готовые блины, сырники и традиционный салат «сельдь под шубой», поясняют эксперты.

В Ростовской области сразу несколько сервисов доставки открыли линейку недорогой готовой еды. «My Food», «ПриЕм», «Level Kitchen», «Just Food» — всего их более 15 фирм, принимают заказы от ростовчан на доставку домашней еды, приготовленной на местных предприятиях.

Аналитики подчеркивают, что пандемия оказала глубокое влияние на пищевую отрасль. Многие потребители, ранее не пользовавшиеся услугами доставки, теперь активно заказывают еду и продукты через онлайн-сервисы.

Валентина Любашенко