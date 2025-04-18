ТМК не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Соответствующее решение опубликовано на сервере раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение чистую прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 отчетном году»,— указано в решении совета директоров. «За» этот вопрос проголосовали все девять членов совета.

Чистая прибыль ТМК в 2024 году, согласно финансовому отчету, составила 17,5 млрд руб., тогда как в 2023 году этот показатель был равен 39,1 млрд руб. Выручка компании составила 431,4 млрд руб. (на 12% ниже, чем в 2023 году). Согласно отчету по МСФО, убыток компании составил 27,7 млрд руб., тогда как в 2023 году ТМК фиксировала прибыль на уровне 39,3 млрд руб.

Напомним, по итогам 2023 года Трубная металлургическая компания выплатила дивиденды в размере 9,51 руб. на акцию. В июне 2024 года компания планировала провести SPO (вторичное публичное размещение акций), но отказалась от него по причине неблагоприятных условий на рынке.

Анна Капустина