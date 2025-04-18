В Невинномысске во время пожара соседи спасли троих детей

В Невинномысске произошел пожар в частном одноэтажном доме по улице Зорге. Соседям удалось спасли троих детей, находившихся в одной из комнат, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание началось на крыше здания, огонь охватил 60 кв. м кровли. Спасатели локализовали открытое горение в течении получаса и произвели проливку до устранения тления конструкций.

«В результате пожара к счастью никто из них не пострадал»,— рассказали в мэрии.

Николай Аксенов