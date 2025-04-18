Сделки с турецким колоритом

Центробанк Турции резко повысил ключевую ставку с 42,5% до 46%. При этом только трое из 23 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозировали подобный исход. Местные жители, с которыми поговорил “Ъ FM”, напротив, не были удивлены. Чего они ожидают теперь? Расскажет Даниил Бабкин.

Инфляция в Турции замедлялась десять месяцев подряд, вплоть до марта. Официальные лица нацеливались на показатель в 24% к концу года. Но после ареста главного соперника Реджепа Тайипа Эрдогана — мэра Стамбула Экрема Имамоглу — иностранные инвесторы начали массово покидать страну. Центробанк смог удержать лиру на уровне 38 за доллар. Впрочем, интервенции регулятора не смогли существенно замедлить рост цен. Недвижимость, например, за последний месяц подорожала минимум на 20%, отметил журналист из Турции Абдуррахман Камбуроглу: «Центробанк понижал процентные ставки, цены начали заново расти. И после ареста мэра Стамбула рынок очень жестко среагировал — курс доллара подскочил. Регулятор решил повысить процентные ставки, чтобы удержать курс лиры. До этого, в канун задержания Экрема Имамоглу, ЦБ, по разной информации, продал более $10 млрд».

Собеседница “Ъ FM” Анастасия планировала остаться в стране надолго и обзавестись жильем. Однако она покинула Турцию еще до последних протестов, после очередного ужесточения правил получения ВНЖ. Хотя скорость, с которой растут цены в лирах, могла повлиять на решение даже больше, поделилась она: «Я снимала квартиры на долгий срок. Все условия обговариваются с хозяином, многое зависит от того, насколько ты с ним в хороших отношениях. В Измире одни условия, в Анталье — другие. Человек может озвучить, что хочет повысить размер арендной платы не в два раза, как это закреплено в договоре, а в четыре. Право хозяина предложить любую ставку после окончания соглашения, если ты снимаешь на год. Вместе с тем если два года назад в Анталье на 100 лир в кафе можно было заказать первое, второе и третье, то сейчас это уже нереально».

Впрочем, те, кто живет в Турции давно, катастрофических изменений не ждут — самый серьезный рост цен произошел еще несколько лет назад, рассказал житель Стамбула Александр. По его словам, сейчас ценники на многие товары и услуги, от такси до кафе, прописываются в долларах: «Официальные сервисы запрещают обозначать стоимость в американской валюте, так что подобное обычно в частных беседах встречается.

Люди привыкли, то есть если есть какие-то накопления, то точно не в лирах. Гостиничный бизнес в Турции спокойно принимает доллары и евро».

После резких повышений ключевой ставки в прошлые годы цены на недвижимость или также выставлялись в валюте, или прайс-листы менялись раз в сутки, вспоминает председатель совета директоров Mayalanya Group Людмила Гребенщикова: «Конечно, такое было и будет. Иногда цены повышают именно частные собственники в надежде на более значительную прибыль. Это большая интересная спекуляция. Очень многие жители Турции действительно даже продают недвижимость и кладут деньги на депозиты в лирах. Доходность от аренды — это самый любимый вариант для турецких инвесторов. Сейчас ситуация очень изменилась, очень многие в Дубай переместились».

Как пишет Bloomberg, после ареста Экрема Имамоглу отток иностранных средств из турецких облигаций достиг $7,7 млрд. К заседанию Центробанка он только ускорялся. Но после повышения ключевой ставки турецкий регулятор, наконец, зафиксировал «смягчение обменного курса».

Александра Абанькова