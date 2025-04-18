Полиция изъяла боеприпасы и взрывчатые вещества у жителя Городецкого округа

В Нижегородской области сотрудники полиции изъяли у жителя Городецкого округа незаконно хранившиеся боеприпасы и взрывчатые вещества. В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело.

В доме у подозреваемого нашли несколько десятков гильз и патронов различного калибра, приклад от ружья «Иж-54», две банки с охотничьим бездымным порохом, корпус от гранаты и патрон с бронебойно-трассирующим снарядом.

Подозреваемый заявил, что боеприпасы он нашел более 20 лет назад. Он знал, что хранение этих предметов без специального разрешения запрещено, но в полицию их не сдал.

На время предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Репин