Прибыль подконтрольной «Русагро» ГК «Агро-Белогорье» за год выросла до 9,6 млрд

Перешедшая под контроль агрохолдинга «Русагро» группа компаний «Агро-Белогорье» отработала 2024 год с чистой прибылью в 9,6 млрд руб. В прошлом году показатель был на 16% меньше и составлял 8,3 млрд руб. Согласно бухгалтерской отчетности компании, выручка тоже выросла — на 20%: с 463 до 556 млн руб.

Себестоимость продаж «Агро-Белогорья» увеличилась на 5% за год: с 548,5 до 577,7 млн руб. Убыток от продаж снизился на 25,6%: с 213,6 до 158,9 млн руб.

Дебиторская задолженность группы сократилась в три раза: с 7,4 до 2,4 млрд руб. Кредиторская, напротив, увеличилась в 1,7 раза: с 43 до 74 млн руб.

В 2019 году «Русагро» выкупило у черноземного бизнесмена Александра Соловьева долю в «Агро-Белогорье» в 22,5%. Еще 72,5% принадлежали Владимиру Зотову, 5% — гендиректору компании Ларисе Ковалевой. В середине ноября 2024 года «Русагро» заявило о получении контроля над 100% долей «Агро-Белогорья». Сумму сделки оценили примерно в 1 млрд руб. Позднее губернатор Вячеслав Гладков назвал инициатором поглощения «Агро-Белогорья» господина Зотова.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова