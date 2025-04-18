Сегодня с 8:00 до 18:00 в Казани будут проводиться учения МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Казани пройдут учения МЧС России

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ Сегодня в Казани пройдут учения МЧС России

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

«Не волнуемся при виде передвижения колонн техники МЧС России, большого скопления сотрудников экстренных служб. Сохраняем спокойствие, учения плановые», — говорится в пресс-службе ведомства.

Командно-штабные учения нацелены на оттачивание навыков по ликвидации условно чрезвычайной ситуации.

Артём Дергунов