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Сегодня в Казани пройдут учения МЧС России

Сегодня с 8:00 до 18:00 в Казани будут проводиться учения МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Сегодня в Казани пройдут учения МЧС России

Сегодня в Казани пройдут учения МЧС России

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

Сегодня в Казани пройдут учения МЧС России

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

«Не волнуемся при виде передвижения колонн техники МЧС России, большого скопления сотрудников экстренных служб. Сохраняем спокойствие, учения плановые», — говорится в пресс-службе ведомства.

Командно-штабные учения нацелены на оттачивание навыков по ликвидации условно чрезвычайной ситуации.

Артём Дергунов

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