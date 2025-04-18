В Кургане завели дело о халатности после нападения собак на девочку

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина отдел по Кургану СУ СКР по Курганской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после нападения на несовершеннолетнюю собак. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В поселке Восточный в Кургане 15 апреля на девочку, возвращавшуюся домой из школы, напала стая собак. Животные несколько раз укусили ее. Данный инцидент, как считает следствие, произошел из-за некачественно организованного сотрудниками мэрии отлова бездомных животных.

Виталина Ярховска