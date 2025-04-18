В Челябинской области сотрудников стратегического завода осудили за мошенничество

Катав-Ивановский городской суд признал двух руководителей структурных подразделений одного из стратегических предприятий региона виновными в получении взяток и мошенничестве (ч. 2, ч. 5 ст. 290 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Причиненный организации ущерб превысил 19,5 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Мошенническую схему на стратегически важном предприятии выявили сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности. Суд и следствие установили, что руководители структурных подразделений «с целью извлечения материальной выгоды» за взятки от заказчиков занижали себестоимость продукции при исполнении контрактных обязательств перед контрагентами предприятия. Руководство организации о незаконных действиях подчиненных ничего не знало. В результате реализации мошеннической схемы предприятию был причинен ущерб в сумме более 19,5 млн руб.

Суд в Катав-Ивановске приговорил одного фигуранта к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4 млн руб., второго — к трем годам условного лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 40 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

По данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области осуждены бывшие начальник и заместитель начальника металлургического производства филиала АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» (Усть-Катав).