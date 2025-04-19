Директор по производству ЦБК «Кама» назначен директором без приставки «и. о.»

Директор по производству краснокамского ООО «Кама» Роман Серавин назначен директором предприятия без приставки «и. о.». Как уточняет «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены вчера, 17 апреля. Ранее бумкомбинат сообщал, что господин Серавин с 11 апреля будет назначен и. о. директора ЦБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Серавин.

Роман Серавин.



В пресс-службе ЦБК «Ъ-Прикамье» еще раз уточнили, что Роман Серавин 11 апреля 2025 года назначен исполняющим обязанности генерального директора картонно-бумажного комбината «Кама». «Корпоративные процедуры, связанные с назначением на должность, произведены в соответствии с Уставом ООО “Кама”»,— заявили «Ъ-Прикамье» на комбинате.

По одной из версий, утверждение нового директора без приставки «и. о.» может быть связано с тем, что в уставе организации не предусмотрен исполняющий обязанности директора.

Роман Серавин работает на комбинате «Кама» более шести лет, а с 2023 года является директором по производству. Он сменил на посту гендиректора «Камы» Владимира Дружкова, который с 14 апреля возглавил Сыктывкарский ЛПК.

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Принадлежит группе «Свеза». Компания «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон.