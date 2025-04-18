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Коммерсантъ FM
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Шесть человек пострадали при пожаре на рынке в Геническе

Число пострадавших в результате возгорания палатки на Центральном рынке Геническа (Херсонская область) возросло до шести, сообщили в Минздраве региона. Двух человек госпитализировали. Пожар локализован, пишет ГУ МЧС по Херсонской области.

О начале пожара стало известно в 6:43 мск. Из-за плотной застройки и высокой пожарной нагрузки огонь распространился на торговые ряды. Его площадь составила 600 кв. м.

Предварительной причиной инцидента могло стать короткое замыкание, уточнили ТАСС в региональном МЧС.

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