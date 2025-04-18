Температура воздуха на Кубани прогреется до +24 градусов 18 апреля

Синоптики прогнозируют на 18 апреля на Кубани переменную облачность без осадков с температурой днем до +24 градусов. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, утром в отдельных районах возможен туман. Ветер восточной четверти составит 4-9 м/с, а днем и вечером усилится до 12-14 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ночная температура воздуха установится в пределах +5...+10 градусов, а в юго-восточных предгорных районах от 0 до +5 градусов. Возможны утренние заморозках в воздухе и на поверхности почвы до -1...-2 градусов. Дневная температура достигнет +19...+24 градусов, на Азовском побережье +16...+21 градусов, а в горных районах — +6...+11 градусов.

На Черноморском побережье также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ожидается северо-восточный ветер 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит +16...+21 градусов.

В Краснодаре установится переменная облачность без осадков, восточный ветер ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Дневная температура установится в пределах +21...+23 градусов.

Анна Гречко