«Башкиравтодор» взыскал со «Сколхимпрома» 100 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии согласился с требованиями АО «Башкиравтодор» и взыскал с ООО «Сколхимпром» 101,7 млн руб. В эту сумму вошли 100 млн руб. неосновательного обогащения и 1,7 млн руб. в виде процентов за пользование чужими средствами.

Поводом для разбирательств стали подписанные в июле 2022 года договоры поставки дизельного топлива для реконструкции уфимской улицы Пугачева общей стоимостью 200 млн руб. «Башкиравтодор» перечислил в счет оплаты около 100 млн руб., тогда как «Сколхимпром», по мнению истца, отгрузил товар на сумму менее 1 млн руб.

«Башкиравтодор» объявил об одностороннем расторжении договоров и обратился в суд.

«Сколхимпром» требования истца не признал, указав на невозможность поставки товара из-за того, что отмеченные в договорах заводы-изготовители не отгружают дизельное топливо, о чем заказчик был поставлен в известность. Также ответчик заверил, что мог бы выполнить обязательства, если бы «Башкиравтодор» вместо обращения в суд занялся переоформлением документов.

Доводы «Сколхимпрома» суд отклонил.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии, принадлежит республике. В 2024 году началась процедура банкротства компании, введено наблюдение. В пул кредиторов «Башкиравтодора» входит более 200 лиц с общим размером задолженности, включенной в реестр требований, около 3,5 млрд руб. В 2024 году выручка «Башкиравтодора» составила 9,6 млрд руб., убыток — 719,3 млн руб.

ООО «Сколхимпром» зарегистрировано в 2019 году в Уфе, основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. По данным Rusprofile, совладельцами компании являются Эдуард Яхин и Сергей Ионин. «Сколхимпром» является одним из кредиторов «Башкиравтодора» (в реестр включена задолженность на сумму 721,5 млн руб.). В сентябре Эдуард Яхин подал заявление о привлечении акционеров и руководства «Башкиравтодора» к субсидиарной ответственности.

Идэль Гумеров