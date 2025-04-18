В Сочи и Сириусе ожидается туман с видимостью до 500 метров

Метеорологические службы прогнозируют образование тумана 18 апреля 2025 года в Сочи и на федеральной территории Сириус, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Согласно прогнозам синоптиков, видимость на дорогах может снизиться до 0,5–1,0 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маским Смирнов, Коммерсантъ Фото: Маским Смирнов, Коммерсантъ

Жителям и отдыхающим курорта рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, особенно при управлении транспортными средствами в условиях ограниченной видимости.

По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина муниципальные службы переведены на усиленный режим работы. Экстренные службы напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру 112.

Мария Удовик