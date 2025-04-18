В Сочи и Сириусе ожидается туман с видимостью до 500 метров
Метеорологические службы прогнозируют образование тумана 18 апреля 2025 года в Сочи и на федеральной территории Сириус, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Согласно прогнозам синоптиков, видимость на дорогах может снизиться до 0,5–1,0 км.
Фото: Маским Смирнов, Коммерсантъ
Жителям и отдыхающим курорта рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, особенно при управлении транспортными средствами в условиях ограниченной видимости.
По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина муниципальные службы переведены на усиленный режим работы. Экстренные службы напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру 112.