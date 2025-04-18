Пермская IT-компания, проигравшая Генпрокуратуре в суде, решила ликвидироваться

ООО «Пармалогика» направило в ЕГРЮЛ заявление о своей ликвидации. Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», данные об этом внесены в ЕГРЮЛ вчера, 17 апреля.

В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и ООО «Свенти» о взыскании с ООО «Пармалогика» 914 млн руб. Спор рассматривался в закрытом судебном заседании, суть требований истцов неизвестна.

ООО «Пармалогика» зарегистрировано в 2016 году. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Является крупным подрядчиком государственных структур. Компания еще в прошлом году фактически свернула свою деятельность. Выручка ее по итогам 2024 года составила 3,7 млн руб. против 234,5 млн руб. годом ранее. Чистый убыток ООО «Пармалогика» за 2024 год составил более 14,7 млн руб. До прошлого года «Пармалогика» контролировалась первым заместителем директора IT-компании «Прогноз» Евгением Овчаровым. Весной 2023 года собственником «Пармалогики» стала Мария Басова.