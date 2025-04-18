В России подростки открыли для работы с ценными бумагами 3 тысячи счетов

В Российской Федерации подростки открыли около З тыс. счетов. Еще столько же подали заявки на открытие счета, но по ним ожидается получение согласия от родителей. Об этом сообщили представители компании «СберИнвестиции».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

По словам специалистов, на Дону юные инвесторы предпочитают акции, тогда как их взрослые «коллеги» чаще выбирают облигации с фиксированным купоном. «Думаю, интерес у подростков к акциям связан с тем, что молодому поколению интересно разобраться в том, как работает рынок, почувствовать себя совладельцами крупных компаний», – считает заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев

Он добавил, что по активности юных инвесторов Дон вошел в России в число регионов-лидеров, наряду с Московской, Свердловской и Новосибирской областями, а также Санкт-Петербургом.

Большинство юных инвесторов – в возрасте 14 лет, их доля составляет 33%. Далее следуют 17-летние подростки (28%), 15-летние (25%) и 16-летние (15%). В объеме покупок за первый квартал 2025 года преобладают акции, чистый приток в них составил 5 млн руб. На втором месте – облигации с фиксированным купоном, в них подростки вложили 1,1 млн руб.