В России подростки открыли для работы с ценными бумагами 3 тысячи счетов
В Российской Федерации подростки открыли около З тыс. счетов. Еще столько же подали заявки на открытие счета, но по ним ожидается получение согласия от родителей. Об этом сообщили представители компании «СберИнвестиции».
Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky
По словам специалистов, на Дону юные инвесторы предпочитают акции, тогда как их взрослые «коллеги» чаще выбирают облигации с фиксированным купоном. «Думаю, интерес у подростков к акциям связан с тем, что молодому поколению интересно разобраться в том, как работает рынок, почувствовать себя совладельцами крупных компаний», – считает заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев
Он добавил, что по активности юных инвесторов Дон вошел в России в число регионов-лидеров, наряду с Московской, Свердловской и Новосибирской областями, а также Санкт-Петербургом.
Большинство юных инвесторов – в возрасте 14 лет, их доля составляет 33%. Далее следуют 17-летние подростки (28%), 15-летние (25%) и 16-летние (15%). В объеме покупок за первый квартал 2025 года преобладают акции, чистый приток в них составил 5 млн руб. На втором месте – облигации с фиксированным купоном, в них подростки вложили 1,1 млн руб.