Сибирские перевозчики просят отменить «Платон» из-за необоснованных штрафов

Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) предложила отменить правительственное постановление 2013 года, по которому была запущена система «Платон». Она используется для взимания платы с грузовиков с максимальной массой свыше 12 т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Соответствующее обращение перевозчики направили 18 апреля премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В СААП инициативу объяснили ростом количества штрафов за несуществующие нарушения, вызванным тем, что «по ряду причин оборудование системы во всем большем количестве мест на территории страны “ослепло”».

«Электронная информация о том, что движение грузовика по трассе оплачено, под внешним воздействием пропадает. В результате, как лавина растет количество несправедливых штрафов за несуществующие нарушения. Абсурда ситуации добавляет и то, что в ряде случаев в ту же секунду, которая указана в постановлении о штрафе как время совершения правонарушения (проезд без оплаты) происходит списание средств со счета компании в системе “Платон”,— говорится в обращении.

В ассоциации полагают, что средства на ремонт и содержание дорог общего пользования, которые в настоящее время собирает «Платон», государство может получить, выделяя их через акцизы на топливо.

СААП создана в Новосибирске в 2005 году. На сайте ассоциации указаны 42 компании, являющиеся ее действительными или ассоциированными членами.

Валерий Лавский