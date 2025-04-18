В Челябинске временно демонтируют часть светового потолка на Кировке

С 20 апреля челябинское муниципальное казенное учреждение «ЭВИС» начнет снимать иллюминацию на пешеходной части улицы Кирова. Это необходимо для проведения исторической реконструкции 9 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Световой потолок демонтируют от стелы «Нулевая верста» до улицы Коммуны. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Кировке пройдет реконструкция торжественной отправки добровольческого танкового корпуса на фронт. Восстанавливать световой потолок на пешеходной улице начнут 10 мая.

Виталина Ярховска