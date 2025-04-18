77% руководителей-оптовиков Удмуртии указали на неплатежеспособность покупателей

77% руководителей компаний оптовой торговли в Удмуртии указали на неплатежеспособность покупателей как фактор, ограничивающий деятельность организации, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Из опроса коммерсантов по итогам первого квартала следует, что к основным ограничениям также относятся высокие транспортные расходы (41% респондентов), недостаток квалифицированных кадров (35%), нехватка финансовых средств (33%) и недобросовестная конкуренция (33%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом опрошенные оптовики прогнозируют, что оборот оптовой торговли во втором квартале увеличится: на это указали 46% респондентов. Еще 34% руководителей считают, что показатель не изменится, 20% — ожидают сокращения оборота.

Связанные с оптовой торговлей коммерсанты оценивают положение компании на рынке в целом удовлетворительно — 79% руководителей. Еще 15% считают его благоприятным, 6% — напротив, неблагоприятным.