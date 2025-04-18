В ХМАО простятся с погибшим на СВО контрактником Федором Тюменцевым

В поселке Ламенский (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) простятся с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) бойцом Федором Тюменцевым, сообщили в поселковой администрации.

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Фото: Ламенская сельская администрация Федор Тюменцев

Фото: Ламенская сельская администрация

Федор Тюменцев родился 3 мая 1997 года в Тюмени, проживал с мамой в Сургуте, в Ламенский приезжал к бабушке и дедушке на каникулы. После окончания гимназии поступил в Тюменский архитектурно-строительный институт, после перевелся в профильный вуз в Москве. В феврале 2025 года он заключил контракт с минобороны и отправился на спецоперацию, где в звании рядового был оператором отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты. Он погиб 26 марта при выполнении боевой задачи у села Новолюбовка.

Прощание с бойцом пройдет 19 апреля с 10:00 по 12:00 в здании Ламенского СДК, его похоронят на местном кладбище.

Ирина Пичурина