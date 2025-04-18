В Ульяновской области отменена сделка с продажей госземель, нанесшая ущерб на 38 млн рублей

Признан недействительным договор купли-продажи государственной земли площадью 131 га в Ульяновской области. Региональный арбитражный суд обязал ООО «Агрофирма "Астрон-Агро"» возвратить ее в государственную собственность. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что руководитель ООО «Агрофирма "Астрон-Агро"» представил в региональное министерство имущественных отношений и архитектуры документы с недостоверными сведениями. На основании них фирма получила по договору купли-продажи без проведения торгов сельскохозяйственные земли, которые находились в государственной собственности Ульяновской области.

Чиновники предоставили ООО «Агрофирма "Астрон-Агро"» территорию по цене, которая была ниже рыночной стоимости более чем в 50 раз, выяснило надзорное ведомство. Это привело к тому, что казне Ульяновской области был причинен ущерб в размере 38 млн руб.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его расследование продолжается.

Георгий Портнов