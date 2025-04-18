На Кубани прокуратура помогла матери признать пропавшего на СВО сына умершим

Прокуратура Кавказского района помогла семье пропавшего без вести военнослужащего оформить наследство и воспользоваться положенными по закону льготами через признание его умершим в судебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ведомство инициировало проверку после обращения матери солдата. Выяснилось, что военнослужащий пропал без вести в мае 2024 года при выполнении воинского долга. Отсутствие документов, свидетельствующих о его гибели, мешало родственникам пользоваться установленными законами правами и мерами социальной поддержки.

Для защиты интересов заявителя прокуратура направила иск в Кропоткинский городской суд о признании гражданина умершим. Судебная инстанция рассмотрела и удовлетворила требования надзорного органа.

Лия Пацан