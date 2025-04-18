На Кубани под урожай 2025 года яровыми и озимыми культурами планируют засеять около 3,6 млн гектаров, что, по прогнозам аграриев, позволит обеспечить урожай не ниже прошлого года, когда было собрано 13,8 млн зерна. Нарушат ли планы аграриев на будущий урожай недавние апрельские заморозки и снегопады, «Ъ-Кубань» пояснил генеральный директор краснодарского представительства компании «Щелково Агрохим» Дмитрий Бубенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бубенок

Фото: предоставлено автором Дмитрий Бубенок

Фото: предоставлено автором

«На некоторых предприятиях заморозки поразили 10-15% полей сахарной свеклы, а есть предприятия, где вымерзанию подверглись до 40% полей с этой культурой. Есть проблемы на посевах озимой пшеницы и ячменя. Но они больше связаны не с подмерзанием, а выпадением мокрого снега. В предгорных и центральных районах края снежный покров достигал 10-20 см. В связи с этим произошло полегание озимых культур — ячменя и пшеницы. Со своей стороны, наблюдаем за ними уже несколько дней. Повреждения есть, но они не критичные. Там, где растения были более развиты, поломались главные побеги. Однако в целом кущение нормальное в этих районах, никакой катастрофы нет. Но каким образом поведут себя отдельные сорта, и как на них проявится влияние заморозков, станет видно в стадии колошения культур.

Способ купирования последствий заморозков один — пересев. Вопрос в том, какими именно культурами пересевать. Многие сейчас сеют сахарную свеклу. По срокам сделать это пока не критично.

Предприятия, где посевы пострадали от заморозков, для поддержки культур будет применять антистрессанты, а также препараты на основе гуминовых кислот, аминокислот, с микроэлементами.

В первые дни после снегопадов и заморозков были некоторые панические настроения. Но сейчас погода налаживается, растения поднимаются. Глобальных проблем с урожаем быть не должно».