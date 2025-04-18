В Краснодарском крае отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза беспилотной опасности в Краснодарском крае отменена, сообщается в официальном приложении МЧС России. Предупреждение о возможной атаке БПЛА было опубликовано в 01:24 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На территории края объявлена отмена угрозы беспилотной опасности», — указано в сообщении.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 18 апреля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе по одному БПЛА перехвачено в воздушном пространстве Ростовской области и Краснодарского края.

Лия Пацан