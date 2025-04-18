Суд отказал СФР в сокращении страховой скидки для чебаркульской швейной фабрики

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил обязанность отделения фонда пенсионного и социального страхования России по региону предоставить скидку на страховку для чебаркульской швейной фабрики ЗАО «Пеплос» из-за отсутствия случаев травматизма. Решение первой инстанции оставлено без изменения. Определение апелляционного суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление в суд направила швейная фабрика. Истец был не согласен с приказом СФР, которым предприятию отказали в скидке на страхование сотрудников в 2025 году, положенную при отсутствии случаев травмирования в предыдущем году. Во время расчета размера льготы сотрудники фонда пришли к выводу, что ее невозможно определить из-за нулевых показателей производственных травм на «Пеплосе». В формуле необходимо произвести деление, которое при отсутствии несчастных случаев и болезней дает ноль. Таким образом, скидка тоже равна нулю. Однако сама фабрика посчитала, что им должны сократить платежи на 40%. Арбитражный суд региона согласился с позицией предприятия и признал приказ СФР недействительным.

Фонд обжаловал решение. По мнению ответчика, суд использовал для подсчета скидки показатели для 2024 года, а на 2025-й они отличаются. Необходимо было иметь параметры ниже заданных, но некоторые из них были равны нулю. Во время заседаний пришли к выводу, что показатель объективно не может быть меньше, соответственно, скидка остается в размере 40%. Также суд согласился с позицией первой инстанции, в которой утверждалось, что эта льгота является стимулирующим фактором для улучшения условий труда, а отказ в ее предоставлении не соответствует целям и задачам законодательства. Метод социального фонда вновь признали «формальным подходом без учета принципов разумности и целесообразности».

Виталина Ярховска