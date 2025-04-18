Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание

Аэропорт Челябинска перешел на летнее расписание. В этом сезоне доступный 12 прямых направление на внутренних авиалиниях и восемь — на международных, сообщается в официальном telegram-канале авиапредприятия.

На международных авиалиниях в летнем сезоне из Челябинска продолжать летать самолеты в Анталью (Турция), Шарм-Эш-Шейх (ОАЭ) и Пхукет (Таиланд). Эти направления обслуживают авиакомпании Azur Air, Ural Airlines и Southwind Airlines и Al Masria Universal Airlines». Сохраняются популярные рейсы в страны ближнего зарубежья — в Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Белоруссию. В этом сезоне планируется запустить рейсы в Азербайджан.

По внутренним направлениям в летний период запланировано до 10 рейсов в сутки в Москву, четыре — в Санкт-Петербург. На юг России из Челябинска предусмотрено три маршрута — в Минеральные воды, Махачкалу и Сочи. Также остаются доступны прямые перелеты в Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Новосибирск, Норильск, Сургут и Калининград.

Рейсы челябинского аэропорта будут обслуживать 17 авиакомпаний.