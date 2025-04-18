17 апреля на дорогах Казани в четырех ДТП пострадало четыре человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано четыре ДТП, в которых было ранено четыре человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Среди происшествий зафиксированы: падение пассажира в общественном транспорте при перестроении, наезд на припаркованный автомобиль из-за превышения скорости. Еще один пассажир упал в момент, когда общественный транспорт тронулся с места. В другой аварии произошло столкновение автомобилей вследствие нарушения порядка очередности проезда.

Всего за сутки поступило 161 сообщение о ДТП. В центрах оформления аварий зарегистрировано 67 происшествий, еще 42 аварии с материальным ущербом были оформлены на месте сотрудниками ГИБДД.

Кроме того, за сутки задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также пять человек, не имеющих права управления транспортным средством.

Также в отделения полиции было доставлено шесть человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов