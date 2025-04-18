В Краснодаре аренда квартир подешевела на 3,5% за месяц
На рынке долгосрочной аренды жилья укрепляется тренд на снижение средних цен, пишет «Ъ». По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 основных региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в апреле составила 30,5 тыс. руб. в месяц, а двухкомнатных — 43,3 тыс. руб. По сравнению с мартом оба показателя сократились на 1,6%.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Наиболее заметное снижение платы за аренду однокомнатных квартир в апреле по отношению к марту эксперты «ЦИАН.Аналитики» зафиксировали в Волгограде. Там цены упали на 4,3%, до 22,4 тыс. руб. в месяц. В Краснодаре снижение составило 3,5%, до 27,5 тыс. руб. в месяц. В Челябинске, согласно данным компании «Этажи», цены уменьшились на 1,9%, до 27 тыс. руб. в месяц.
В Москве, по информации «ЦИАН.Аналитики», аренда однокомнатной квартиры сейчас обходится в среднем в 64 тыс. руб. в месяц. По сравнению с мартом этот показатель сократился на 3,5%, хотя относительно апреля прошлого года вырос на 12,9%.