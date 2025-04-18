Главе СКР доложат об изъятии детей у многодетной саратовчанки после потери жилья

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит по сведениям о возможном нарушении прав многодетной матери из Саратовской области. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее в медиапространстве появилась информация об изъятии детей у многодетной матери из-за плохих жилищных условий. После пожара в доме ей пришлось проживать с детьми у родственницы в коммунальной квартире.

Отмечается, что многодетная мать просила органы власти предоставить новое жилье, но ей отказали. Кроме того, с нее пытаются взыскать большую задолженность по алиментам. По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР проводят процессуальную проверку.

Павел Фролов