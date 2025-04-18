Сотрудницу бюро МСЭ по Саратовской области оштрафовали на 250 тыс. за взятку

Суд признал виновной сотрудницу главного бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области по уголовному делу о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Суд оштрафовал фигурантку на 250 тыс. руб., запретил ей занимать определенные должности в течение двух лет. Сбором доказательств вины занимался следственный отдел по Энгельсу.

Как выяснилось, 18 апреля минувшего года фигурантка получила 50 тыс. руб. взятки от местной жительницы через посредника. Взамен ей предстояло установить инвалидность малолетнему внуку этой женщины.

Павел Фролов