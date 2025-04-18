Челябинским компаниям нужны рабочие и сотрудники сферы продаж

В марте работодатели Челябинской области разместили 25 тыс. вакансий, что на 5% меньше, чем в феврале. Чаще всего компании искали рабочих (23% от всего объема предложений) и сотрудников сферы продаж и обслуживания клиентов (21%). 20% вакансий заняли работники сферы производства и сервисного обслуживания, сообщает hh.ru.

Продолжает расти спрос на кадры из сфер «Высший и средний менеджмент» (+8% в марте относительно февраля), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+6%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Финансы, бухгалтерия» (по +3%). Однако сократилась востребованность новых специалистов в сфере автомобильного бизнеса — на 15%, а число предложений для работников из сферы страхования упало на 13%.

Виталина Ярховска