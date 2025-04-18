В Саратове следствие начало проверку после гибели электрогазосварщика

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова приступил к доследственной проверке по факту гибели 54-летнего электрогазосварщика во время работ на производстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, трагедия произошла накануне, в четверг, в одной из организаций областного центра. Мужчина занимался сварочными работами и получил травмы, которые оказались смертельными.

Следователи изучили место происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, они примут процессуальное решение.

Павел Фролов