Суд наказал пензячку за попытку дать взятку сотруднице службы судебных приставов

В Пензенской области суд признал виновной 48-летнюю жительницу Кузнецка по уголовному делу о покушении на дачу взятки начальнику отделения судебных приставов (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурантка признала вину. Она получила 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Как выяснилось, утром 10 января этого года фигурантка пыталась передать 20 тыс. руб. взятки начальнику отделения судебных приставов по городу Кузнецку и Кузнецкому району. Женщина хотела, чтобы в рамках исполнительного производства сняли запрет на регистрационные действия с земельным участком и жилым домом, владельцем которых она является. Сотрудница службы судебных приставов не стала брать деньги.

Павел Фролов