Глава СКР заинтересовался ростом цен на проезд в Волжском

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов проведет процессуальную проверку по сведениям о нарушении прав жителей Волжского. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрий Буравцов также доложит об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах и о результатах проверки по ее завершении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее граждане в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, рассказали, что в текущем месяце в Волжском сильно подорожал проезд в автобусах и трамваях. Соответствующее решение приняли местная администрация и руководство автоколонны.

По словам авторов обращения, из-за подорожания проезда теперь малоимущим гражданам, многодетным семьям и прочим социально незащищенным группам населения приходится передвигаться пешком. Также в Волжском долгое время не развивают транспортную инфраструктуру.

Павел Фролов