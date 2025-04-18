Московский бизнесмен заплатит штраф за угрозы прокурору по делу об изъятии земли

На Алтае суд приговорил к штрафу в размере 120 тыс. руб. 54-летнего учредителя коммерческой фирмы, угрожавшего расправой прокурору. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По материалам дела, 26 сентября прошлого года бизнесмен в здании арбитражного суда потребовал от сотрудника прокуратуры отказаться от иска о признании недействительным договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 806 га и возврате их в госсобственность. При этом коммерсант угрожал правоохранителю убийством.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия).

Илья Николаев