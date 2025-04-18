В Госдуме предложили сделать выходным следующий день после Пасхи

Депутат Госдумы от ЛДПР, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов представил законопроект, согласно которому понедельник, следующий за праздником Пасхи, станет выходным днем. Пояснительную записку документа господин Нилов опубликовал в своем Telegram-канале.

Согласно тексту документа, изменения предлагается внести в 112 статью ТК РФ. Если документ примут, то правительство ежегодно будет переносить один из нерабочих дней в пользу «светлого Пасхального понедельника», учитывая церковный календарь.

Согласно ТК РФ выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Такой документ должен быть опубликован не позднее чем за месяц до начала года.

Господин Нилов отметил, что накануне такую же идею высказали представители РПЦ. «Благодарен РПЦ за озвученную позицию - возвращаемся к нашей давней и абсолютно идентичной идее»,— написал депутат.