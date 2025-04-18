У нефтяников расплескался демпфер

Размер демпферной субсидии российским нефтепереработчикам по итогам апреля может сократиться до многомесячных минимумов, сообщает Reuters со ссылкой на свои предварительные расчеты.

С помощью демпфера правительство компенсирует компаниям поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных, размер его зависит от ценовой конъюнктуры. По оценкам агентства, в апреле размер демпфера для автобензина может составить 7,65 тыс. руб. за тонну, для дизтоплива — около 4,25 тыс. руб. за тонну. По сравнению с мартовским уровнем показатель для автобензина может уменьшиться ориентировочно на 7,6%, или на 630 руб. за тонну, для дизтоплива — на 47,1%, или на 3,78 тыс. руб. за тонну. Как уточняет агентство, ожидаемое снижение субсидии за апрель вызвано ослаблением мировых котировок автобензина и дизтоплива по сравнению с предыдущими месяцами, а также укреплением рубля к доллару США.

Согласно подсчетам Reuters, без учета нулевого демпфера в сентябре 2023 года, когда субсидия не выплачивалась из-за превышения предельного уровня средних оптовых цен на внутреннем рынке, сумма апрельского демпфера для автобензина может стать наименьшей после декабря 2022 года, для дизтоплива — после апреля 2021 года.

Исходя из ориентировочного объема поставок на внутренний рынок РФ в апреле автобензина и дизтоплива на уровне 3,2 млн и 4,3 млн тонн соответственно, агентство оценивает общую сумму демпферной компенсации по итогам месяца в 43 млрд руб. За март, по подсчетам Reuters, нефтепереработчики должны получить субсидию 63 млрд руб.

Если оптовые цены на топливо в РФ отклоняются от установленных в Налоговом кодексе индикативных цен для бензина АИ-92 и дизтоплива более чем на 10% и 20% соответственно в среднем за месяц, демпфер в этот месяц не выплачивается. Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов 16 апреля говорил «РИА Новости», что в ближайшее время на совещании у вице-премьера Александра Новака планируется утвердить новые параметры отклонений биржевых цен на топливо от индикативных, при которых демпфер не будет обнуляться. По его словам, обсуждаются разные варианты — 15% или 20% по бензину и 25% или 30% по дизтопливу.