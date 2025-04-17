В Белизе гражданин США захватил самолет и был убит одним из пассажиров

Полиция Белиза сообщила, что гражданин США Акиниела Сава Тейлор захватил самолет с 13 пассажирами перед вылетом. При себе у него был нож, ранения получили три человека. После один из пассажиров застрелил Тейлора из своего оружия, пишет ABC News.

Издание пишет, что Тейлор хотел покинуть Белиз. Самолет долго кружил на месте, к моменту приземления у него почти закончилось топливо. Полиция связалась с пассажиром самолета, который отправлял обновления посредством текстовых сообщений.

Полиция выясняет, как Тейлору удалось проникнуть в самолет с ножом. Известно, что ему отказали во въезде в Белиз в выходные.

Екатерина Отрашкевич