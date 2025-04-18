Пасхальный концерт в Эрмитаже, выставка «Легенды русского ситца» и Дельфин в клубе Sound

Весна 2025 года у петербуржцев выдалась с характером: то по-январски суровые морозы, то легкая и свежая теплая погода. Уравновесить душевные качели поможет искусство, которым будет наполнена вся следующая неделя. Вы сможете посетить выставку «Легенды русского ситца» в Невской куртине Петропавловской крепости, отправиться на пасхальный концерт в Эрмитаже или пойти на выступление Дельфина в клубе Sound — выбор только за вами. Наполняйтесь весенним настроением и погружайтесь в культурную афишу «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Каменный цветок» Екатеринбургского театра «Урал Балет»

Фото: Dance Open Спектакль «Каменный цветок» Екатеринбургского театра «Урал Балет»

Фото: Dance Open

С 18 по 28 апреля на Основной сцене Александринского театра пройдут спектакли XXIV сезона Международного фестиваля балета Dance Open. В этом году в афише заявлены семь российских и две петербургские премьеры, 450 артистов балета и 15 известных мировых танцевальных брендов. Откроется сезон 18 апреля петербургской премьерой спектакля «Каменный цветок». Целиком балет Сергея Прокофьева по уральским сказам Павла Бажова ставят редко, скальные массивы партитуры взрывают и дробят. Театр «Урал Балет» делает новую, бережную музыкальную редакцию и предлагает заново услышать мощь, красоту и тревогу позднего Прокофьева. История «горнозаводской цивилизации» тоже перечитана свежим взглядом: на основе Бажова постановщики создали уральскую мультивселенную, в которой каменный цветок — не только ваза из малахита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор и исполнитель Игорь Корнелюк

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Композитор и исполнитель Игорь Корнелюк

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

В ресторане «Магадан» 19 апреля пройдет сольный концерт непревзойденного Игоря Корнелюка — звезды российской эстрады, талантливого композитора и певца, автора легендарных хитов «Город, которого нет», «Билет на балет», «Клево», «Дожди» и многих других. В программе этого вечера — как всегда, великолепное шоу, кавер-бэнд, диджей-сет, фотограф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Дельфин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Музыкант Дельфин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В клубе Sound 19 апреля выступит Дельфин (Андрей Лысиков). Этот мастер электрошумовых экспериментов уже давно оформился как один из наиболее поэтичных артистов русской сцены — нюансированный трагизм его текстов усиливается при помощи беспокойных шизофренических гитар, нойз-торнадо и фактурных битов. Исполнитель начинал со скандально известного в 1990-е годы «Мальчишника», затем был депрессивный, озлобленный рэп, с которого он перешел к зашумленной грусти, а в последние несколько лет все активнее высказывается на злобу дня — либо на сольных альбомах, либо в рамках мрачного электропроекта «Механический пес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus

Фото: театр Morpheus Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus

Фото: театр Morpheus

Вечер 20 апреля можно провести в компании головоломок и непредсказуемых событий, которые ненадолго станут частью вашей жизни. Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus не позволит вам скучать. Представьте, что вы оказались в самом эпицентре заражения таинственным вирусом. Никакие действия властей не помогают, попытки спастись и выжить кажутся тщетными, и вы предоставлены лишь самим себе. Каковы будут ваши действия в стрессовой и нестандартной ситуации? В этот вечер у вас будет возможность посмотреть вглубь себя и проявить смелость в борьбе с неизвестным науке вирусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пасхальный концерт в Зимнем дворце

Фото: предоставлено организаторами Пасхальный концерт в Зимнем дворце

Фото: предоставлено организаторами

В понедельник 21 апреля в Фельдмаршальском зале Государственного Эрмитажа в рамках фестиваля «Искусство без границ» пройдет ставший уже традиционным праздничный концерт, посвященный одному из самых важных христианских праздников — Пасхе. В нем примут участие хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии, хор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, праздничный хор Новодевичьего монастыря, праздничный архиерейский хор Александро-Свирского монастыря, хор Свято-Владимирской школы и другие. В программе — древние распевы, классические духовные песнопения, русские народные песни. В свою очередь, сотрудники Эрмитажа расскажут о традициях празднования Пасхи в Зимнем дворце — главной резиденции русских монархов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфоническая версия рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»

Фото: Большой зал Санкт-Петербургской филармонии Симфоническая версия рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»

Фото: Большой зал Санкт-Петербургской филармонии

Симфоническую версию рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» представят 21 апреля в петербургской филармонии. Спектакль-концерт пройдет в рамках празднования 80-летнего юбилея народного артиста России. Самое известное произведение господина Рыбникова уже более 40 лет не сходит со сцены, оставаясь эталоном жанра не только в отечественном, но и в мировом контексте. Участие в филармонической версии легендарной рок-оперы на стихи Андрея Вознесенского примут большой симфонический оркестр, академический хор, ансамбль электромузыкальных инструментов, а также ведущие артисты драматического и музыкального театра, студенты и недавние выпускники творческих вузов.

В ролях: Сергей Перегудов (артист Театра имени Ленсовета), Владимир Маликов (Александринский театр), Алексей Афанасьев (артист хора Михайловского театра), Эскивель Гуарин Хуан Фелипе (студент 3-го курса, линия Россотрудничества, кафедра органа и клавесина Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова), Екатерина Лепилина (артистка театра Музыкальной комедии), Антон Авдеев (ведущий артист российских мюзиклов), Софья Янкина (солистка Imperial Orchestra), Михаил Круглов (бас-профундо, заслуженный артист Республики Карелия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Коппелия»

Фото: Dance Open Сцена из балета «Коппелия»

Фото: Dance Open

В рамках XXIV сезона международного фестиваля балета Dance Open 22 апреля состоится еще одна петербургская премьера — классическая постановка «Коппелии», которую сегодня не так часто можно увидеть на российских сценах. Особенность этого балета заключается в его новизне и актуальности — таких, словно Ролан Пети создал его вчера. Залитый солнцем провинциальный городок, в котором все девицы влюблены в расквартированных бравых военных, кроме одной, которая не обращает на яркие мундиры вовсе никакого внимания, а сидит с книжкой на балконе, не отвлекаясь ни на что.

Главной героине балета, местной красотке Сванильде, становится досадно, что с одной девушки не сводит глаз тот молодой человек, которого она выбрала для себя самой, и, недолго думая, она в ночи забирается в дом незнакомки. Там она быстро выясняет, что раздражающая ее девица — всего лишь механическая кукла, сотворенная старым мастером. Сванильда в хорошем настроении страшнее Сванильды в плохом — и она дурачит всех, притворяясь куклой, и практически разносит мастерскую. Публика хохочет, не останавливаясь,— ровно до того момента, как старый мастер осознает, что над ним смеются, и выходит на танец с куклой. Кукла (в этой сцене, ставшей самым знаменитым фрагментом балета), сделанная из поролона, вернее и честнее живых девиц, она никогда не будет над ним потешаться, она всегда рядом. Пронзительная нота одиночества вдруг звучит в громоподобно смешном спектакле, и это придает балету глубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертное исполнение оперы Руджеро Леонкавалло «Цыгане»

Фото: музыкальный театр имени Шаляпина Концертное исполнение оперы Руджеро Леонкавалло «Цыгане»

Фото: музыкальный театр имени Шаляпина

Во вторник, 22 апреля, Музыкальный театр имени Шаляпина приглашает на концертное исполнение оперы Руджеро Леонкавалло «Цыгане» на сцене Государственной академической капеллы Петербурга. В этот вечер прозвучит редкий шедевр итальянского классика, композитора, чье имя связано прежде всего с бессмертными «Паяцами». Опера «Цыгане», написанная в 1912 году,— яркое, страстное и философски насыщенное произведение, в основу которого легла одноименная поэма Александра Сергеевича Пушкина. Это единственный случай в истории, когда пушкинский сюжет послужил вдохновением для итальянской оперы.

В программе примут участие симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина — Елизавета Михайлова, Дмитрий Мулярчик, Иосиф Пилиев, а также солист Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье», приглашенный солист Мариинского театра Роман Арндт. Опера «Цыгане» стала ответом Леонкавалло на увлечение европейской публики экзотикой Востока и цыганским фольклором, но в ее основе — глубокие, вечные вопросы: что есть свобода, может ли любовь быть без собственничества и способен ли человек раствориться в чужой культуре, не разрушив ее?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балетмейстер Андрис Лиепа

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Балетмейстер Андрис Лиепа

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

22 апреля на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в рамках проекта «Автографы и имиджи» состоится праздничный вечер балета «Андрис Лиепа 6:0». Это событие станет настоящим подарком для поклонников балетного искусства и почитателей творчества народного артиста России Андриса Лиепы. Господин Лиепа — уникальная личность в мире современной культуры и балета, с его именем связаны незабываемые сценические образы, серия восстановленных шедевров дягилевской антрепризы, грандиозные международные культурные проекты. Премьер двух ведущих театров мира — Большого и Мариинского и лучшей балетной труппы Америки «Американский балетный театр» (ABT), Андрис Лиепа создал партии, которые для счастливых очевидцев навсегда остались образцовыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Жизель»

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Сцена из балета «Жизель»

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

В среду, 23 апреля, «Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко представит «Жизель» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. Зрители увидят драматичную и мистическую историю о всемогущей силе любви.

Балет «Жизель» — один из самых известных классических балетов — вершина жанра балетного романтизма, эталон поэтической и танцевальной одухотворенности. Этот шедевр украшает афиши многих театров мира, а самые прославленные мастера балетной сцены считают за счастье иметь в своем репертуаре ведущие партии из этого знаменитого произведения. Трогательная, тонкая история о любви, настоящих искренних чувствах, которые побеждают все преграды, покоряет сердца зрителей уже второе столетие.

В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о «виллисах» — невестах, преданных своими возлюбленными и умерших от горя, не дождавшись свадьбы. В полночь, рассказывает предание, виллисы выходят из своих могил и танцуют. Горе путнику, который встретится им: виллисы вовлекают его в свой хоровод и кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Фолия»

Фото: Dance Open Сцена из спектакля «Фолия»

Фото: Dance Open

24 апреля на исторической сцене Александринского театра гостей фестиваля Dance Open накроет абсолютное танцевальное безумие от Аргентинского театра «Сан-Мартин»: ведь безумие — то есть «Фолия» — таков один из переводов названия спектакля. Уличные трюки хип-хопа здесь соединены с танцем на пуантах (впрочем, нарочито неловким — это насмешка), и происходит все это под барочную музыку.

Хип-хоп — любимый материал Мерзуки: французский хореограф в детстве увлекался восточными единоборствами и цирком, а в пятнадцать увидел, как подростки соревнуются в трюкачестве на улице и загорелся: «Я тоже так хочу». С тех пор он скрещивает с хип-хопом все и всегда: видео, акробатику, капоэйру, теперь же — музыку барокко. «Фолию» он выпустил совместно с дирижером-аутентистом Франком-Эмануэлем Контом и его ансамблем Concert de l’Hostel Dieu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Манерные книги с образцами тканей ивановских мануфактур на выставке «Легенды русского ситца»

Фото: Музей ивановского ситца (ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина Манерные книги с образцами тканей ивановских мануфактур на выставке «Легенды русского ситца»

Фото: Музей ивановского ситца (ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина

24 апреля в Невской куртине Петропавловской крепости состоится торжественное открытие выставки «Легенды русского ситца», рассказывающей об истории развития отечественной текстильной промышленности на примере ситцевого производства в городе Иваново. В экспозиции будут представлены предметы из собраний Музея ивановского ситца (ИГИКМ имени Д. Г. Бурылина), Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Музея истории города Шлиссельбурга, Российской национальной библиотеки и частных коллекций. Большая часть экспонатов ранее не демонстрировалась широкой публике и была известна лишь узкому кругу специалистов. Для посетителей выставка будет работать вплоть до 3 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зал итальянской живописи» в Государственном Эрмитаже

Фото: Государственный Эрмитаж «Зал итальянской живописи» в Государственном Эрмитаже

Фото: Государственный Эрмитаж

В четверг 24 апреля в волшебной атмосфере вечернего Эрмитажа и в окружении великолепной коллекции итальянского изобразительного искусства Балтийский малый симфонический оркестр предлагает ощутить магию звуков и страстей вечной Италии. Зал с потрясающей акустикой словно был создан для восприятия мощи звуковых шедевров. В программе «Шедевры итальянской музыки» прозвучат всемирно известные произведения итальянских композиторов различных эпох от барокко до классики XX века, а также знаменитые музыкальные мистификации.

Также 24 апреля петербуржцев приглашают на торжественное открытие выставки «Идеальные формы и живая реальность» от «Яндекс Недвижимости» и PENNLAB Gallery, которое состоится в «Студии 42» в пространстве «Севкабель Порт». Проект посвящен тому, как архитектура становится частью нашей повседневной жизни — ее ритмов, визуальных привычек и эмоций. В экспозиции представлены работы московских и петербургских авторов: Александра Веревкина, Игоря Елукова и Полины Тимофеевой, Юрия Пальмина, Владислава Ефимова, Оли Пеговой, Анастасии Литвиновой, Елены Каратун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На концерте в Планетарии № 1

Фото: Планетарий № 1 На концерте в Планетарии № 1

Фото: Планетарий № 1

Уже ставшая легендарной музыка из киносаги «Звездные войны» прозвучит на органе в самом космическом месте Санкт-Петербурга — Планетарии № 1. Мелодии, ставшие гимном целых поколений, виртуозное исполнение и масштабный видеоконтент на самом большом проекционном куполе в мире — вот что обещают организаторы всем гостям вечером 25 апреля. Исполнители — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Кирпичи»

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ Группа «Кирпичи»

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

Любимая петербуржцами и не только группа «Кирпичи» 25 апреля отметит свое 30-летие в клубе А2 большим концертом. Как уверяют организаторы, пропускать самое ожидаемое рок-шоу этой весны точно не стоит: выступление живых классиков рэпа из города на Неве обещает стать незабываемым, и «Ъ-СПб» с этим согласен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Ундервуд»

Фото: клуб «Космонавт» Группа «Ундервуд»

Фото: клуб «Космонавт»

Концерт группы «Унвервуд» в клубе «Космонавт» 25 апреля украсит вашу рабочую неделю. Это будет по-настоящему знаковое событие в истории группы — 30-летний юбилей. Уникальный музыкальный вечер с атмосферным исполнением всех хитов «Ундервуда», световое шоу и, конечно же, энергия зала. Все гости мероприятия смогут получить удовольствие от настоящей музыки и поздравить любимую группу с юбилеем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнитель RAM

Фото: клуб «Космонавт» Исполнитель RAM

Фото: клуб «Космонавт»

26 апреля в петербургском клубе «Космонавт» пройдет концерт ведущего представителя экшн-рэпа и альтернативного хип-хопа — RAM’а. Он возвращается в Петербург с новой, еще более жаркой программой, обещают организаторы. Запредельная концентрация адреналина, бешеная энергетика и чистая ярость под искрометный флоу. Гостей концерта ждут легендарные хиты и новые громкие треки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Прежде чем уйти»

Фото: Dance Open Сцена из спектакля «Прежде чем уйти»

Фото: Dance Open

26 апреля гостям фестиваля Dance Open в рамках спектакля «Прежде чем уйти» будет предложено «прочитать» «сборник стихов для тела», в котором записаны десять эмоций и историй перед прощанием: шум дождя, плеск реки, дыхание ветра… Все это будет соединяться с мелодиями, исполняемыми на фортепиано, скрипке или электрогитаре. С этим «природным» аккомпанементом десять артистов тайваньской компании B.Dance рассказывают о своих жизнях. Рассказывают в танце: о счастливых минутах и минутах горестных, о такой любви, за которую благословляешь небо, и такой, что становится мучением, а отвязаться (в буквальном смысле) от партнера ты уже не можешь. 34-летний хореограф Цай Бочэн, основавший эту компанию десять лет назад, учился в Тайбэе в местном университете искусств, стажировался в США, а сейчас регулярно получает приглашения на постановки в Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический оркестр «Северная Cимфония»

Фото: Мариинский театр Симфонический оркестр «Северная Cимфония»

Фото: Мариинский театр

Эту насыщенную культурными событиями неделю можно завершить вечером прекрасной музыки. 27 апреля хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина и симфонический оркестр «Северная Cимфония» выступят на сцене Концертного зала Мариинки. Зрители смогут насладиться оперой Жюля Массне «Манон», которая будет сопровождаться синхронными титрами на русском языке. Дирижер — Фабио Мастранджело.

Подготовила Дарья Астанина