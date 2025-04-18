Пасхальный концерт в Эрмитаже, выставка «Легенды русского ситца» и Дельфин в клубе Sound
Куда сходить в Санкт-Петербурге, что посмотреть с 18 по 27 апреля
Весна 2025 года у петербуржцев выдалась с характером: то по-январски суровые морозы, то легкая и свежая теплая погода. Уравновесить душевные качели поможет искусство, которым будет наполнена вся следующая неделя. Вы сможете посетить выставку «Легенды русского ситца» в Невской куртине Петропавловской крепости, отправиться на пасхальный концерт в Эрмитаже или пойти на выступление Дельфина в клубе Sound — выбор только за вами. Наполняйтесь весенним настроением и погружайтесь в культурную афишу «Ъ-СПб».
Спектакль «Каменный цветок» Екатеринбургского театра «Урал Балет»
Фото: Dance Open
С 18 по 28 апреля на Основной сцене Александринского театра пройдут спектакли XXIV сезона Международного фестиваля балета Dance Open. В этом году в афише заявлены семь российских и две петербургские премьеры, 450 артистов балета и 15 известных мировых танцевальных брендов. Откроется сезон 18 апреля петербургской премьерой спектакля «Каменный цветок». Целиком балет Сергея Прокофьева по уральским сказам Павла Бажова ставят редко, скальные массивы партитуры взрывают и дробят. Театр «Урал Балет» делает новую, бережную музыкальную редакцию и предлагает заново услышать мощь, красоту и тревогу позднего Прокофьева. История «горнозаводской цивилизации» тоже перечитана свежим взглядом: на основе Бажова постановщики создали уральскую мультивселенную, в которой каменный цветок — не только ваза из малахита.
Композитор и исполнитель Игорь Корнелюк
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
В ресторане «Магадан» 19 апреля пройдет сольный концерт непревзойденного Игоря Корнелюка — звезды российской эстрады, талантливого композитора и певца, автора легендарных хитов «Город, которого нет», «Билет на балет», «Клево», «Дожди» и многих других. В программе этого вечера — как всегда, великолепное шоу, кавер-бэнд, диджей-сет, фотограф.
Музыкант Дельфин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В клубе Sound 19 апреля выступит Дельфин (Андрей Лысиков). Этот мастер электрошумовых экспериментов уже давно оформился как один из наиболее поэтичных артистов русской сцены — нюансированный трагизм его текстов усиливается при помощи беспокойных шизофренических гитар, нойз-торнадо и фактурных битов. Исполнитель начинал со скандально известного в 1990-е годы «Мальчишника», затем был депрессивный, озлобленный рэп, с которого он перешел к зашумленной грусти, а в последние несколько лет все активнее высказывается на злобу дня — либо на сольных альбомах, либо в рамках мрачного электропроекта «Механический пес».
Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus
Фото: театр Morpheus
Вечер 20 апреля можно провести в компании головоломок и непредсказуемых событий, которые ненадолго станут частью вашей жизни. Иммерсивное действо «Ответ Гиппократа» в театре Morpheus не позволит вам скучать. Представьте, что вы оказались в самом эпицентре заражения таинственным вирусом. Никакие действия властей не помогают, попытки спастись и выжить кажутся тщетными, и вы предоставлены лишь самим себе. Каковы будут ваши действия в стрессовой и нестандартной ситуации? В этот вечер у вас будет возможность посмотреть вглубь себя и проявить смелость в борьбе с неизвестным науке вирусом.
Пасхальный концерт в Зимнем дворце
Фото: предоставлено организаторами
В понедельник 21 апреля в Фельдмаршальском зале Государственного Эрмитажа в рамках фестиваля «Искусство без границ» пройдет ставший уже традиционным праздничный концерт, посвященный одному из самых важных христианских праздников — Пасхе. В нем примут участие хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии, хор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, праздничный хор Новодевичьего монастыря, праздничный архиерейский хор Александро-Свирского монастыря, хор Свято-Владимирской школы и другие. В программе — древние распевы, классические духовные песнопения, русские народные песни. В свою очередь, сотрудники Эрмитажа расскажут о традициях празднования Пасхи в Зимнем дворце — главной резиденции русских монархов.
Симфоническая версия рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»
Фото: Большой зал Санкт-Петербургской филармонии
Симфоническую версию рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» представят 21 апреля в петербургской филармонии. Спектакль-концерт пройдет в рамках празднования 80-летнего юбилея народного артиста России. Самое известное произведение господина Рыбникова уже более 40 лет не сходит со сцены, оставаясь эталоном жанра не только в отечественном, но и в мировом контексте. Участие в филармонической версии легендарной рок-оперы на стихи Андрея Вознесенского примут большой симфонический оркестр, академический хор, ансамбль электромузыкальных инструментов, а также ведущие артисты драматического и музыкального театра, студенты и недавние выпускники творческих вузов.
В ролях: Сергей Перегудов (артист Театра имени Ленсовета), Владимир Маликов (Александринский театр), Алексей Афанасьев (артист хора Михайловского театра), Эскивель Гуарин Хуан Фелипе (студент 3-го курса, линия Россотрудничества, кафедра органа и клавесина Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова), Екатерина Лепилина (артистка театра Музыкальной комедии), Антон Авдеев (ведущий артист российских мюзиклов), Софья Янкина (солистка Imperial Orchestra), Михаил Круглов (бас-профундо, заслуженный артист Республики Карелия).
Сцена из балета «Коппелия»
Фото: Dance Open
В рамках XXIV сезона международного фестиваля балета Dance Open 22 апреля состоится еще одна петербургская премьера — классическая постановка «Коппелии», которую сегодня не так часто можно увидеть на российских сценах. Особенность этого балета заключается в его новизне и актуальности — таких, словно Ролан Пети создал его вчера. Залитый солнцем провинциальный городок, в котором все девицы влюблены в расквартированных бравых военных, кроме одной, которая не обращает на яркие мундиры вовсе никакого внимания, а сидит с книжкой на балконе, не отвлекаясь ни на что.
Главной героине балета, местной красотке Сванильде, становится досадно, что с одной девушки не сводит глаз тот молодой человек, которого она выбрала для себя самой, и, недолго думая, она в ночи забирается в дом незнакомки. Там она быстро выясняет, что раздражающая ее девица — всего лишь механическая кукла, сотворенная старым мастером. Сванильда в хорошем настроении страшнее Сванильды в плохом — и она дурачит всех, притворяясь куклой, и практически разносит мастерскую. Публика хохочет, не останавливаясь,— ровно до того момента, как старый мастер осознает, что над ним смеются, и выходит на танец с куклой. Кукла (в этой сцене, ставшей самым знаменитым фрагментом балета), сделанная из поролона, вернее и честнее живых девиц, она никогда не будет над ним потешаться, она всегда рядом. Пронзительная нота одиночества вдруг звучит в громоподобно смешном спектакле, и это придает балету глубину.
Концертное исполнение оперы Руджеро Леонкавалло «Цыгане»
Фото: музыкальный театр имени Шаляпина
Во вторник, 22 апреля, Музыкальный театр имени Шаляпина приглашает на концертное исполнение оперы Руджеро Леонкавалло «Цыгане» на сцене Государственной академической капеллы Петербурга. В этот вечер прозвучит редкий шедевр итальянского классика, композитора, чье имя связано прежде всего с бессмертными «Паяцами». Опера «Цыгане», написанная в 1912 году,— яркое, страстное и философски насыщенное произведение, в основу которого легла одноименная поэма Александра Сергеевича Пушкина. Это единственный случай в истории, когда пушкинский сюжет послужил вдохновением для итальянской оперы.
В программе примут участие симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина — Елизавета Михайлова, Дмитрий Мулярчик, Иосиф Пилиев, а также солист Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье», приглашенный солист Мариинского театра Роман Арндт. Опера «Цыгане» стала ответом Леонкавалло на увлечение европейской публики экзотикой Востока и цыганским фольклором, но в ее основе — глубокие, вечные вопросы: что есть свобода, может ли любовь быть без собственничества и способен ли человек раствориться в чужой культуре, не разрушив ее?
Балетмейстер Андрис Лиепа
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
22 апреля на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в рамках проекта «Автографы и имиджи» состоится праздничный вечер балета «Андрис Лиепа 6:0». Это событие станет настоящим подарком для поклонников балетного искусства и почитателей творчества народного артиста России Андриса Лиепы. Господин Лиепа — уникальная личность в мире современной культуры и балета, с его именем связаны незабываемые сценические образы, серия восстановленных шедевров дягилевской антрепризы, грандиозные международные культурные проекты. Премьер двух ведущих театров мира — Большого и Мариинского и лучшей балетной труппы Америки «Американский балетный театр» (ABT), Андрис Лиепа создал партии, которые для счастливых очевидцев навсегда остались образцовыми.
Сцена из балета «Жизель»
Фото: «Санкт-Петербургский балет»
В среду, 23 апреля, «Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко представит «Жизель» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. Зрители увидят драматичную и мистическую историю о всемогущей силе любви.
Балет «Жизель» — один из самых известных классических балетов — вершина жанра балетного романтизма, эталон поэтической и танцевальной одухотворенности. Этот шедевр украшает афиши многих театров мира, а самые прославленные мастера балетной сцены считают за счастье иметь в своем репертуаре ведущие партии из этого знаменитого произведения. Трогательная, тонкая история о любви, настоящих искренних чувствах, которые побеждают все преграды, покоряет сердца зрителей уже второе столетие.
В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о «виллисах» — невестах, преданных своими возлюбленными и умерших от горя, не дождавшись свадьбы. В полночь, рассказывает предание, виллисы выходят из своих могил и танцуют. Горе путнику, который встретится им: виллисы вовлекают его в свой хоровод и кружат в танцах, пока он не упадет замертво.
Сцена из спектакля «Фолия»
Фото: Dance Open
24 апреля на исторической сцене Александринского театра гостей фестиваля Dance Open накроет абсолютное танцевальное безумие от Аргентинского театра «Сан-Мартин»: ведь безумие — то есть «Фолия» — таков один из переводов названия спектакля. Уличные трюки хип-хопа здесь соединены с танцем на пуантах (впрочем, нарочито неловким — это насмешка), и происходит все это под барочную музыку.
Хип-хоп — любимый материал Мерзуки: французский хореограф в детстве увлекался восточными единоборствами и цирком, а в пятнадцать увидел, как подростки соревнуются в трюкачестве на улице и загорелся: «Я тоже так хочу». С тех пор он скрещивает с хип-хопом все и всегда: видео, акробатику, капоэйру, теперь же — музыку барокко. «Фолию» он выпустил совместно с дирижером-аутентистом Франком-Эмануэлем Контом и его ансамблем Concert de l’Hostel Dieu.
Манерные книги с образцами тканей ивановских мануфактур на выставке «Легенды русского ситца»
Фото: Музей ивановского ситца (ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина
24 апреля в Невской куртине Петропавловской крепости состоится торжественное открытие выставки «Легенды русского ситца», рассказывающей об истории развития отечественной текстильной промышленности на примере ситцевого производства в городе Иваново. В экспозиции будут представлены предметы из собраний Музея ивановского ситца (ИГИКМ имени Д. Г. Бурылина), Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Музея истории города Шлиссельбурга, Российской национальной библиотеки и частных коллекций. Большая часть экспонатов ранее не демонстрировалась широкой публике и была известна лишь узкому кругу специалистов. Для посетителей выставка будет работать вплоть до 3 июня 2025 года.
«Зал итальянской живописи» в Государственном Эрмитаже
Фото: Государственный Эрмитаж
В четверг 24 апреля в волшебной атмосфере вечернего Эрмитажа и в окружении великолепной коллекции итальянского изобразительного искусства Балтийский малый симфонический оркестр предлагает ощутить магию звуков и страстей вечной Италии. Зал с потрясающей акустикой словно был создан для восприятия мощи звуковых шедевров. В программе «Шедевры итальянской музыки» прозвучат всемирно известные произведения итальянских композиторов различных эпох от барокко до классики XX века, а также знаменитые музыкальные мистификации.
Также 24 апреля петербуржцев приглашают на торжественное открытие выставки «Идеальные формы и живая реальность» от «Яндекс Недвижимости» и PENNLAB Gallery, которое состоится в «Студии 42» в пространстве «Севкабель Порт». Проект посвящен тому, как архитектура становится частью нашей повседневной жизни — ее ритмов, визуальных привычек и эмоций. В экспозиции представлены работы московских и петербургских авторов: Александра Веревкина, Игоря Елукова и Полины Тимофеевой, Юрия Пальмина, Владислава Ефимова, Оли Пеговой, Анастасии Литвиновой, Елены Каратун.
На концерте в Планетарии № 1
Фото: Планетарий № 1
Уже ставшая легендарной музыка из киносаги «Звездные войны» прозвучит на органе в самом космическом месте Санкт-Петербурга — Планетарии № 1. Мелодии, ставшие гимном целых поколений, виртуозное исполнение и масштабный видеоконтент на самом большом проекционном куполе в мире — вот что обещают организаторы всем гостям вечером 25 апреля. Исполнители — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Группа «Кирпичи»
Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ
Любимая петербуржцами и не только группа «Кирпичи» 25 апреля отметит свое 30-летие в клубе А2 большим концертом. Как уверяют организаторы, пропускать самое ожидаемое рок-шоу этой весны точно не стоит: выступление живых классиков рэпа из города на Неве обещает стать незабываемым, и «Ъ-СПб» с этим согласен.
Группа «Ундервуд»
Фото: клуб «Космонавт»
Концерт группы «Унвервуд» в клубе «Космонавт» 25 апреля украсит вашу рабочую неделю. Это будет по-настоящему знаковое событие в истории группы — 30-летний юбилей. Уникальный музыкальный вечер с атмосферным исполнением всех хитов «Ундервуда», световое шоу и, конечно же, энергия зала. Все гости мероприятия смогут получить удовольствие от настоящей музыки и поздравить любимую группу с юбилеем.
Исполнитель RAM
Фото: клуб «Космонавт»
26 апреля в петербургском клубе «Космонавт» пройдет концерт ведущего представителя экшн-рэпа и альтернативного хип-хопа — RAM’а. Он возвращается в Петербург с новой, еще более жаркой программой, обещают организаторы. Запредельная концентрация адреналина, бешеная энергетика и чистая ярость под искрометный флоу. Гостей концерта ждут легендарные хиты и новые громкие треки.
Сцена из спектакля «Прежде чем уйти»
Фото: Dance Open
26 апреля гостям фестиваля Dance Open в рамках спектакля «Прежде чем уйти» будет предложено «прочитать» «сборник стихов для тела», в котором записаны десять эмоций и историй перед прощанием: шум дождя, плеск реки, дыхание ветра… Все это будет соединяться с мелодиями, исполняемыми на фортепиано, скрипке или электрогитаре. С этим «природным» аккомпанементом десять артистов тайваньской компании B.Dance рассказывают о своих жизнях. Рассказывают в танце: о счастливых минутах и минутах горестных, о такой любви, за которую благословляешь небо, и такой, что становится мучением, а отвязаться (в буквальном смысле) от партнера ты уже не можешь. 34-летний хореограф Цай Бочэн, основавший эту компанию десять лет назад, учился в Тайбэе в местном университете искусств, стажировался в США, а сейчас регулярно получает приглашения на постановки в Европу.
Симфонический оркестр «Северная Cимфония»
Фото: Мариинский театр
Эту насыщенную культурными событиями неделю можно завершить вечером прекрасной музыки. 27 апреля хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина и симфонический оркестр «Северная Cимфония» выступят на сцене Концертного зала Мариинки. Зрители смогут насладиться оперой Жюля Массне «Манон», которая будет сопровождаться синхронными титрами на русском языке. Дирижер — Фабио Мастранджело.