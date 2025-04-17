В Свердловской области доля онлайн-продаж превысила 14%

Доля онлайн-продаж в общем торговом обороте на Урале по итогам 2024 года превысила 14%, увеличившись за год на 2%. Об этом сообщили в Уральском ГУ Центрального Банка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно данным, уральцы чаще всего приобретали на маркетплейсах продукты питания, товары для дома, мебель, одежду и технику. Активное развитие служб доставки способствовало росту популярности онлайн-покупок продуктов питания. В результате, оборот общественного питания в Свердловской области в феврале 2025 года был на 13% выше, чем годом ранее.

При этом, рост продаж непродовольственных товаров замедлился, особенно на рынке легковых автомобилей. В марте в Свердловской области продажи машин были на 44% ниже, чем год назад, и на 9,7% меньше, чем месяцем ранее.

«В целом уровень потребительской активности на Среднем Урале, как и по стране, в феврале снизился относительно января на 0,8%»,— отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов. Он добавил, что замедление роста зарплат и сберегательная модель поведения населения приведут к снижению темпов роста цен.

Полина Щуцкая