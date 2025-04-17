Парламент Литвы отклонил предложение об аннулировании ВНЖ россиянам

Парламент Литвы не поддержал законопроект, который подразумевает аннулирование ВНЖ гражданам России и Белоруссии. Ужесточить меры предлагали депутаты Консервативной партии. Они хотели лишать ВНЖ россиян и белорусов за посещение родной страны более одного раза за три месяца.

Как передает TV3, во время обсуждения законопроекта депутаты парламента допускали ужесточение правил пребывания в Литве только в отношении граждан России. Как пояснила председатель партии «Движение либералов» Виктория Чмилите-Нильсен, число трудоустроенных граждан Белоруссии в стране сокращается, что позволяет не вводить новые условия для аннулирования ВНЖ.

В окончательном решении депутаты парламента Литвы отказались ужесточать миграционные правила как для белорусов, так и для россиян. При этом они на год продлили национальные санкции в отношении двух стран.