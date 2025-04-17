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Детские здравицы Кубани летом готовы принять около 400 тысяч детей

Власти Краснодарского края планируют организовать летний отдых для порядка 400 тыс. детей. В рамках оздоровительной кампании в регионе будут задействованы около 1,6 тыс. площадок — стационарные, пришкольные, трудовые и палаточные лагеря. Общий объем финансирования мероприятий превышает 3,5 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что в условиях недавней чрезвычайной ситуации в Анапе особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения безопасности. По ее словам, приоритет будет отдан детям из многодетных и малообеспеченных семей, участникам программы реабилитации детей с инвалидностью и семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО. Для этой категории предусмотрены отдельные смены, включая инклюзивные программы.

Вице-губернатор указала на необходимость соблюдения сроков получения санитарных заключений, организации качественного питания, досуга и обязательного инструктажа персонала. Также даны поручения по усилению контроля за размещением детских групп исключительно в официальных учреждениях и пресечению деятельности нелегальных лагерей.

Вячеслав Рыжков

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