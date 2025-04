В Гаагском арбитраже нашли агентов влияния

“Ъ” стали известны основания, по которым российская Генпрокуратура добивается запрета разбирательства в Международном инвестиционном арбитраже в Гааге по иску немецкой корпорации Wintershall Dea GmbH к Российской Федерации на €7,5 млрд. По данным надзора, сам суд является незаконным как по местонахождению, так и по составу, заведомо настроен против ответчика и в целом ангажирован. Арбитры фактически находятся под влиянием враждебных к России стран, отмечают в ГП. В случае продолжения разбирательства с его участников, включая арбитров, должно быть взыскано €22,5 млрд. Юристы отмечают, что Россия впервые добивается антиискового запрета на инвестарбитраж, используя положения Арбитражного процессуального кодекса РФ, однако исполнить его за границей будет сложно.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генпрокуратура нашла в гаагском разбирательстве все признаки антироссийской политики

Wintershall «выставляет себя жертвой»

По данным “Ъ”, обращаясь в Арбитражный суд Москвы, Генпрокуратура сообщает, что в МИД РФ 15 декабря прошлого года поступило уведомление юридической фирмы Aurelius Cotta, представляющей Wintershall Dea, о начале арбитражного разбирательства против Российской Федерации. Спор инициирован со ссылкой на положения договора к Энергетической хартии 1994 года, который Россией не ратифицирован и не применялся.

Общая сумма требований корпорации составляет не менее €7,5 млрд.

Wintershall Dea в РФ принадлежали 25,01% в проекте разработки двух блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения «Ачим Девелопмент» и 35% в «Севернефтегазпроме». Последний разрабатывает гигантское Южно-Русское месторождение с запасами более 1 трлн кубометров газа по категории АВС1+С2. Партнером Wintershall по двум проектам был «Газпром», доля в «Севернефтегазпроме» также была у австрийской OMV. Кроме того, Wintershall владела 15,5% в операторе газопровода по дну Балтики из России в Германию «Северный поток-2».

В январе 2023 года Wintershall объявила о намерении уйти с российского рынка. А в конце 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о продаже долей иностранных акционеров, включая Wintershall, в совместных предприятиях национальным собственникам. В 2024 году по постановлению правительства созданы российские компании для управления этими предприятиями без участия иностранных акционеров в рамках специальных экономических мер — ООО «Севернефтегазпром», ООО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и ООО «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

Теперь Wintershall Dea утверждает, что ее сотрудничество с ПАО «Газпром» было прекращено вследствие указов президента Путина, из-за которых корпорация лишилась возможности вести бизнес в России, а ее инвестиции в добычу полезных ископаемых были экспроприированы.

В свою очередь, Генпрокуратура России, проверив доводы Wintershall Dea, пришла к выводу, что они «являются надуманными и не соответствуют действительности». Корпорация, считает надзор, скрыла обстоятельства успешного сотрудничества с ПАО «Газпром» на протяжении более 17 лет. А в 2022 году сама Wintershall Dea решила его прекратить, присоединившись к санкциям против России. При этом в качестве формального повода, отмечает Генпрокуратура, были использованы «действия РФ по защите русскоязычных граждан, проживающих в целом ряде регионов Украины, в том числе в Донбассе». Корпорация публично осудила их, объявив об уходе с российского рынка, и в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с «Газпромом», «чем нарушила взятые на себя обязательства по энергопроектам».

Тем самым, считают в Генпрокуратуре, Wintershall Dea во вред себе, проектам и национальным интересам Российской Федерации «создала реальные угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а теперь «выставляет себя жертвой».

Именно в ответ на такие действия президентом России в декабре 2023 года были изданы указы «О специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» и «О дополнительных специальных экономических мерах…». Они преследовали исключительную цель — поддержать энергопроекты в функционирующем состоянии, защитить их от незаконных санкций и недобросовестных действий Wintershall Dea.

Третейский суд уличили во враждебности

По данным Генпрокуратуры, инициировав разбирательство в арбитраже, корпорация добивается «ангажированного» решения и его последующего исполнения за рубежом. 28 мая 2024 года она обратилась в Постоянную палату третейского суда (ППТС; Гаага, Нидерланды). Выбор именно этого арбитража, полагает ГП, был обусловлен тем, что ППТС «открыто занимает враждебную позицию в отношении Российской Федерации и ее резидентов». Надзор связал это с тем, что суд находится в юрисдикции Нидерландов, одной из стран НАТО, активно поддерживающих Украину. Так, отмечают в Генпрокуратуре, Нидерланды, как заявил 13 апреля этого года министр обороны страны Рубен Брекельманс, рассматривают возможность размещения военного контингента на Украине. В тот же день Нидерланды объявили о выделении Украине очередного транша в размере €150 млн на закупку средств ПВО. Таким образом, решил надзор, Нидерланды «по воле собственного правительства» перестали быть нейтральным государством по отношению к России. В связи с этим инициированное Wintershall Dea в этой стране разбирательство «препятствует объективному, непредвзятому и беспристрастному разрешению спора». Даже поучаствовать в нем представители России не смогут, так как авиасообщения между странами нет, а визы россиянам Нидерланды не выдают.

Таким образом, полагает Генпрокуратура, у Российской Федерации отсутствует доступ к ППТС, что нарушает право на защиту интересов государства.

Нанять юристов Россия не может, так как в Нидерландах и ряде других государств Евросоюза действуют санкционные ограничения, в том числе на оказание юридических услуг. А даже если адвокаты и будут найдены, из-за санкций их услуги оплатить проблематично.

Сама ППТС, отмечается в заявлении Генпрокуратуры, утратила «нейтралитет и беспристрастность». Так, генсек арбитража Марцин Чепелак неоднократно публично называл Россию «агрессором», участвовал в антироссийских мероприятиях, тем самым «формируя» у общественности и коллектива ППТС предвзятое и неприязненное отношение к РФ и ее резидентам.

В итоге в ППТС был сформирован состав арбитров, «не отвечающих требованиям общепризнанных принципов международного суда, в том числе беспристрастности, нейтральности и независимости». Так, председательствующий арбитр Олуфунке Адекойя, нигерийка из Бирмингема, учившаяся в США, согласно данным, представленным надзором, «с самого рождения находится под британо-американским влиянием, формировавшим у нее на протяжении длительного времени антироссийские убеждения».

В Генпрокуратуре отмечают, что правительством Великобритании Россия включена во внутригосударственную Систему регистрации иностранного влияния (FIRS).

Это означает, что все британцы, которые имеют какие-либо связи с Российской Федерацией, должны декларировать такие отношения, иначе им грозит тюремное заключение. В том числе и судья Адекойя. «Через этот механизм Великобритания гарантировала себе скрытное участие в арбитражном разбирательстве с Wintershall Dea, возможность манипулировать процессом и оказывать на него прямое влияние через главного арбитра»,— говорится в иске ГП.

Хамида Гарави как до своего назначения арбитром, так и после него «находится под постоянным информационно-политическим давлением органов государственной власти США и Франции». А Шарль Понсэ из Швейцарии в 1996 году был приговорен к двум годам условно за лжесвидетельство, но преступление против правосудия благодаря генсеку ППТС Чепелаку не стало препятствием для его участия в арбитражных разбирательствах. По данным Генпрокуратуры, господин Понсэ «зарекомендовал себя на антироссийском фронте». Он входил в состав арбитража по делу ЮКОСа, которым принято решение о взыскании с России более $50 млрд, а также участвовал в деле «Нафтогаз против России», по результатам которого украинской компании присуждено $5 млрд.

В связи с этим Генпрокуратура просит Арбитражный суд Москвы запретить Wintershall Dea GmbH, его агентам и контрагентам продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации.

Тройке арбитров — запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания и выносить решение по данному делу. В случае неисполнения уже решения столичного арбитража с Wintershall Dea GmbH, юридической компании Aurelius Cotta, представляющей ее интересы, а также тройки в солидарном порядке должно быть взыскано по €7,5 млрд. Взыскание может быть наложено, по данным “Ъ”, на доли немецкой корпорации в российских обществах. Дата самого разбирательства пока не назначена.

Запреты на продолжение коммерческого арбитража уже были. Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков отмечает, что антиисковый запрет (инициировать или продолжать разбирательство за рубежом) по ст. 248.2 АПК РФ впервые требуют применить в отношении именно международного инвестиционного арбитража, хотя в статье говорится о коммерческом арбитраже. Дело в том, что инвестарбитраж предназначен для разрешения споров между государством и инвестором из другой страны (например, когда речь идет о конфискации активов, в которые вложены иностранные инвестиции), тогда как коммерческий арбитраж рассматривает споры между предпринимателями.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский рассказал, что в общемировой практике встречались случаи запрета на продолжение или инициирование инвестарбитража — например, дело Himpurna California Energy Ltd v Republic of Indonesia или дело Salini Costruttori S.P.A. v. The Federal Democratic Republic of Ethiopia, Addis Ababa Water and Sewerage Authority. Но в России таких решений до сих пор не было.

Илья Рачков добавляет, что запретить немецким инвесторам судиться с РФ в международном инвестарбитраже можно, если Россия выйдет из договора между СССР и ФРГ 1989 года «о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений», по которому для таких споров и предусмотрена процедура инвестарбитража. По его мнению, для отстаивания интересов РФ можно заявить отвод арбитрам, в том числе тем, которые ранее уже выносили решения не в пользу России.

Если Арбитражный суд Москвы удовлетворит требования Генпрокуратуры и наложит такой запрет, это вряд ли приведет к прекращению разбирательства за рубежом, считают юристы.

Николай Сергеев, Анна Занина, Мария Локотецкая