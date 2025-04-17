Ученик ударил учителя молотком в школе подмосковных Люберец

В Томилинский отдел полиции поступило сообщение о нападении школьника на преподавателя. По предварительным данным, инцидент произошел в школе на ул. Академика Северина в поселке Мирный.

11-летний ученик ударил учительницу молотком по голове, когда та писала задание на доске. После нападения подросток сбежал из класса. Пострадавшую с травмами госпитализировали, сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Полиция оперативно нашла школьника и доставила его в учебное заведение для разбирательства. Обстоятельства происшествия выясняются.