Президент наградил губернатора Кубани орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин 17 апреля подписал указ о награждении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Согласно тексту указа, награда присуждена «за большой вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края». Вениамин Кондратьев занимает пост главы региона с 2015 года и ранее уже был отмечен рядом государственных наград.

Ранее президент поддержал решение Вениамина Кондратьева баллотироваться на новый срок. Губернаторские выборы на Кубани пройдут осенью 2025 года.

Вячеслав Рыжков