В Черноземье 18 апреля будет облачно и сухо, от +6°С до +24°С

В пятницу, 18 апреля, в регионах Черноземья преимущественно ожидается переменная облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от +6°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток прогнозируют облачность, без осадков, температура составит +9°С, днем — малооблачную погоду, без осадков, потеплеет до +23°C.

В Воронеже ночью ожидается переменная облачность, до +11°C, без осадков. Днем — облачность, до +23°C, без осадков.

В Курске в темное время суток будет облачно, температура составит +11°C. Днем — малооблачно, температура поднимется до +22°C. В течение суток без осадков.

В Липецке на протяжении суток прогнозируют облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от +11°C ночью до +23°C днем.

В Орле ночью ожидается облачная погода, температура составит +11°C. Днем — малооблачная погода, +24°C. Осадков в течение суток не прогнозируется.

В Тамбове на протяжении суток будет облачно, без осадков. Ночью воздух прогреется до +10°С, днем — до +22°С.

Ульяна Ларионова