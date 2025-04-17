Эксперт оценил перспективу диалога по ядерному сдерживанию с США, Европой и КНР

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов в интервью «Ъ» отметил, что для подключения Китая, Франции и Великобритании к контролю над вооружениями с США и Россией необходимо рационально подойти к формату соответствующих переговоров. Так, отметил эксперт, вовлекать третьи страны в консультации по линии России—США по этому вопросу нецелесообразно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«США должны говорить с Китаем отдельно, предложить ему такой вариант соглашения, который не кодифицировал бы отставание КНР в тех системах, которые будут предметом ограничений и которые сделали бы положение китайской стороны более безопасным, чем без соответствующих договоренностей»,— предположил Алексей Арбатов.

Подобный вариант, по его мнению, должен применяться и в отношении Франции и Великобритании. «Подключить их к переговорам с американцами и ограничить их одним общим потолком не получится. Они на это вряд ли пойдут. Так же, как Россия и Китай не согласятся ограничить свои силы общим потолком. Но можно было бы подумать над серией двусторонних соглашений: Россия—Франция и Россия—Великобритания. Или трехстороннего: Россия и две европейские страны»,— выразил мнение эксперт.

Алексей Арбатов отметил, что в ходе такого диалога Лондон и Париж могли бы согласиться на ограничение своих ядерных вооружений в обмен на аналогичные действия с российской стороны. При этом он согласился, что в нынешних условиях стороны далеки от дипломатического трека, который помог бы избежать «очередного цикла гонки вооружений».

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».